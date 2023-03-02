سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-3-2023 - كم النهارده

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وقام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتعرفون على أسعار الذهب في مصر في تعاملات الفورية حيث جاءت على النحو التالي :

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 1,994 وشراء 2,017 بالجنيه .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 1,828 وشراء 1,849 بالجنيه .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,745 وشراء 1,765 بالجنيه .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,496 وشراء 1,513 بالجنيه .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,163 وشراء 1,177 بالجنيه .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 997 وشراء 1,009 بالجنيه .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 62,022 وشراء 62,733 بالجنيه .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 13,960 وشراء 14,120 بالجنيه .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 1,994,286 وشراء 2,017,143 بالجنيه .

سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وسجل متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصري دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 1,818 جنيه و59.10 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 1,667 جنيه و54.18 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 1,591 جنيه و51.71 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 1,364 جنيه و44.33 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 1,061 جنيه و 34.47 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 909.25 جنيه و29.55 دولار .

سعر الذهب عيار 9 وصل عند مستوى 681.94 جنيه و 22.16 دولار .

اسعار أوقية الذهب 56,555 جنيه و1,838 دولار .

اسعار جنيه الذهب 12,730 جنيه و413.71 دولار .

اسعار كيلو الذهب 1,818,491 جنيه و59,100 دولار .

أسعار جرام الذهب في مصر اليوم

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري على النحو الآتي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

1 مارس 1,811 1,585 1,358 1,056 905.53

28 فبراير 1,801 1,576 1,351 1,050 900.33

27 فبراير 1,791 1,567 1,343 1,045 895.50

26 فبراير 1,785 1,561 1,338 1,041 892.25

25 فبراير 1,779 1,556 1,334 1,037 889.26

24 فبراير 1,785 1,562 1,339 1,041 892.49

23 فبراير 1,796 1,572 1,347 1,048 898.15

22 فبراير 1,798 1,573 1,349 1,049 899.11

21 فبراير 1,807 1,581 1,355 1,054 903.45

20 فبراير 1,811 1,584 1,358 1,056 905.31

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