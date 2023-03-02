ارتفاع ملحوظ في سعر الدولار أمام الشيكل اليوم الخميس 2-3-2023

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس 2-3-2023، حيث وصل عند سعر شراء 3.6639 شيكل، وفق موقع (investing) الاقتصادي.

وحسب الموقع، فقد أغلق سعر الدولار أمام الشيكل قبل الارتفاع الجديد عند مستوى 3.6092، وأشار إلى أن العملة الصعبة قد وصلت في ساعات صباح اليوم، عند طلب: 3.6622، وعرض: 3.6658 شيكل.

سعر الدولار مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم مارس 2023

ونضع بين ايديكم أسعار الدولار أمام العملات الأجنبية صباح اليوم على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.61 شيكل

سعر صرف الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.1 شيكل

سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.85 شيكل

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيكل 8.43 جنيه.

التحديث الجديد لأسعار الدولار في فلسطين اليوم