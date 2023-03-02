بلدية غزة تصدر بيانًا بخصوص حادثة اشتعال في مكب النفايات بجحر الديك

أصدرت بلدية غزة، مساء اليوم الخميس، بيانًا هامًا بخصوص اهتمام حادثة اشتعال النيران في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة.

إليك نص بيان عاجل صادر عن بلدية غزة :

تتابع بلدية غزة بكل اهتمام حادثة اشتعال النيران في الجزء الشرقي من مكب النفايات الرئيس في جحر الديك جنوب شرق مدينة غزة قرب السياج الفاصل لأسباب لم يتم التأكد منها ، وتؤكد البلدية أنها تعمل على اتخاذ كل ما يلزم من اجراءات حسب الامكانيات المتاحة.

وأننا إزاء خطورة هذا الحدث نؤكد على التالي :

أولا : نتخوف من وصول النيران إلى كافة أنحاء المكب ووقوع كارثة محققة على الصعيد البيئي.

ثانيا: النيران المشتعلة كبيرة وتشير التقديرات انها قد تستمر لأيام كونها أكبر من طاقة وقدرة البلدية على اطفائها.

ثالثا: نناشد المؤسسات الدولية وعلى رأسها الصليب الأحمر بضرورة المساهمة والمساعدة في إطفاء الحرائق التي اشتعلت حفاظا على البيئة والصحة العامة.

رابعا: على المجتمع الدولي أن يقف امام مسؤولياته تجاه إنهاء الحصار عن القطاع، والمساعدة في ادخال المعدات اللازمة لتمكين البلديات في القطاع من تقديم خدماتها وتشغيل مرافقها بجانب التخفيف من حدة الكوارث والأزمات .

المواطنين الاعزاء نأسف لهذا الواقع، ولما نكابده معكم من صعوبات خارجة عن سيطرتنا. ولكن بشراكتنا نصمد ونعمل على تحقيق التنمية.