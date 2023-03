مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكأس اليوم بث مباشر- ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر، يستقطب ملعب سنتياغو برنابيو الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، مباراة من الطراز الرفيع بين ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023، إذ إن جمهور النادي الكتالوني مصاب الخوف والذعر من إقدام ريال مدريد على الانتقام منه بسبب هزيمته في نهائي كأس السوبر الاسباني بثلاثية لهدف كلفته كأس بطولة، إضافة إلى الغيابات المؤثرة التي تُعاني منها كتيبة تشافي هيرنانديرز أبرزها هدّافه روبرت ليفاندوفسكي، ونجم خط الوسط بيدري، إضافة إلى جناحه المتألق عثمان ديمبلي، لكن أنشيلوتي قال إن الريال سيلعب من أجل الفوز والتأهل إلى النهائي وليس من أجل الانتقام.

مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بث مباشر اليوم، الريال سيلعب المباراة على أرضه وبين جماهيره، لذلك سيحرص كل الحرص على ألحاق الضرر الكروي بغريمه برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك اسبانيا ووضع قدما في النهائي، كما إنه سيستغل غياب الجناح الطائر عثمان ديمبلي إضافة إلى غياب نجم وسط الملعب بيدري، والهداف ليفاندوفسكي، ولأهمية المباراة بين عشاق كرة القدم في كل مكان، قرر فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر رابط لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف نهائي كأس الملك اليوم، حتى يتمكن جمهور الفريقين من متابعتها لحظة بلحظة.

رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة

طالع أيضا.. تردد قناة SSC1 HD لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكأس

بث مباشر الآن مباراة برشلونة وريال مدريد في الكأس يوتيوب، ريال مدريد استفاق كرويا بعدما كان يقدم مباريات سيئة ويحصد نتائج أسوأ، لكنه استفاق وبدأ يسير على الطريق الصحيح، وهو ما رآه عشاق كرة القدم عندما سحق نظيره ليفربول في مباراة ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023 بخماسية بعدما كان متأخراً بهدفين، أما برشلونة الذي شهد انتعاشه كروية منذ بدء الموسم بدأ يفقد بريقه ويؤدي مباريات سيئة أدت إلى اقصائه من الدوري الأوروبي على يد مانشستر يونايتد والخروج من جميع المسابقات الأوروبية، إضافة إلى هزيمته من ألميريا في الدوري الإسباني وتقليص الفارق مع غريمه وأبرز ملاحقيه ريال مدريد إلى 7 نقاط فقط.

بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة اليوم يلا شوت، برشلونة يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإسباني متقدما على أبرز ملاحقيه ريال مدريد بـ 7 نقاط، إلا إن المؤشرات تدل على أن البرشا سيفقد المزيد من النقاط خلال المباريات القادمة إن لم يعد إلى الطريق الصحيح، ومن الممكن أن بفقد لقب الليغا لصالح ريال مدريد الذي يقدم مباريات ونتائج جيدة في الآونة الأخيرة، لذا سنرفق لكم رابط لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر HD لحظة بلحظة بدون تقطيع.

مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر، سننشر لكم روابط لعدة مواقع تنقل مباراة كلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2023، إذ إن كتيبة كارلو أنشيلوتي سترد على الهزيمة التي تلقتها من برشلونة في نهائي السوبر الاسباني قبل أسابيع قليلة، لهذا سيشاهد العالم الكروي مباراة من الطراز الرفيع بين الغريمين التقليديين، لكن كفة ريال مدريد وفق مراقبين ستكون هي الأرجح للفوز بسبب النتائج والمعطيات الأخيرة.

Our last Copa del Rey match vs Real Madrid at Bernabeu #ElClásico pic.twitter.com/yxX31IqG5D