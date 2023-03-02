نعيم: الحكومة التي تدير "إسرائيل" فاشية ووجودها يشكل خطرا حقيقيا على استقرار المنطقة

أكد رئيس الدائرة السياسية والعلاقات الخارجية د باسم نعيم، اليوم الخميس 2/3/2023م، أن التصريحات التي أدلى بها الوزير سموترتش (وزير المالية الإسرائيلي) بشأن مطالبته بمسح بلدة حوارة في نابلس تؤكد أن "إسرائيل" تديرها حكومة فاشية

وقال نعيم في تصريح صحفي:" بالإضافة الى الكثير من التصريحات والأفعال من مسؤولين في الحكومة والكنيست، يأتي هذا التصريح الجديد للتأكد من أن "إسرائيل" تديرها حكومة فاشية، تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والاستقرار، ليس في فلسطين فقط، بل في الإقليم وعلى المستوى الدولي".

وأضاف:" المجتمع الدولي اليوم يقف عاريا أمام وقاحة الحقيقة هنا على الأرض الفلسطينية، ونحن كضحايا لهذه الفاشية الجديدة في انتظار الأفعال وليس الأقوال فقط؟ نتمنى الا يطول ذلك لأن الوقت يعني أنّ أرواح جديدة، ومن كل الأطراف، سنفقدها حتى يتحقق ذلك".

وكان وزير وزير المالية "الإسرائيلي"، طالب لمسح قرية حوارة من الوجود، داعياً الجيش "الإسرائيلي" العمل على ذلك، بالإضافة لذلك أكد دعمه الكامل للمستوطنين الذين أحرقوا قرية حوارة في نابلس وعاثوا فيها خراباً وفساداً.

ومساء الأحد الماضي، عاشت بلدة حوارة أصعب أيامها ولياليها، اثر حرق عشرات المستوطنون متطرفون، عشرات منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة، بالاضافة لشن عملية اطلاق نار واعتداء على المواطنين أسفرت عن إصابة أكثر من 300مواطن واستشهاد أحدهم.