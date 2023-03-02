الخارجية الفلسطينية: تصريحات واقتحام "نتنياهو" للضفة يكشف الوجه الحقيقي للحكومة "الإسرائيلية"

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس2/3/2023م، الاقتحام الاستفزازي الذي ارتكبه "رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو" في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات والمواقف العدائية التي ادلى بها، دعما وتشجيعا للاستيطان.

وأكدت الوزارة في تصريح صحفي، أن هذا الاقتحام يعد إمعانا "إسرائيليا" رسميا بضم الضفة الغربية المحتلة، بشكل صامت وتدريجي، معاداة للسلام وتخريبا متعمدا للجهود الاميركية والدولية والاقليمية المبذولة لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة.

كما أكدت أن هذا الاقتحام ليس له أية صفة شرعية او قانونية، ومخالف لقواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة والاتفاقيات الموقعة، ويندرج في اطار حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وشددت الخارجية الفلسطينية على تصريحات واقتحام "نتنياهو" يكشف الوجه الحقيقي للحكومة "الإسرائيلية" ورئيس وزرائها، من أنها حكومة استيطان ومستوطنين وتخريب لفرصة احياء عملية السلام.