كتيبة جنين تنظم حفل تأبين لثلة من شهداء جنين والمخيم غداً الجمعة

أعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، اليوم الخميس 2/3/2023م، عن تنظيم حفل تأبين لثلة من شهداء مدينة جنين مخيمها يوم غدٍ الجمعة 3/3/2023م.

ودعت السرايا في تصريح صحفي، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الحفل التأبيني لثلة من شهداء جنين والمخيم، وذلك بعد صلاة مغرب يوم غدٍ الجمعة في ساحة نادي مخيم جنين.

وقدمت كتيبة جنين، منذ الإعلان عن نشأتها العشرات من الشهداء، من ابرز هؤلاء الشهداء الشهيد جميل العموري مؤسس الكتيبة الذي صار على نهجه العشرات من أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة مدن الضفة ليعلن عن تشكيل كتيبة جديدة في نابلس وطولكرم، فضلاً عن تشكيل مجموعات عرين الأسود.

يشار إلى أن كتيبة جنين، نفذت العشرات من عمليات اطلاق النار والتصدي لاقتحامات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال "الإسرائيلي".



