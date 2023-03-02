دعوة للمشاركة في اعتصام لاتحاد المعلمين أمام مقر "الأونروا" ببيروت

دعا اتحاد المعلمين في لبنان، إلى المشاركة الحاشدة في الاعتصام المزمع تنفيذه غداً الجمعة أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" الرئيسي في بيروت.

وأكد الاتحاد في بيان صحفي، أن الاعتصام يأتي "للضغط على إدارة الأونروا لتحسين البيئة الصفية في المدارس، وتقليل الاكتظاظ الطلابي، وتأمين النقص في المعلمين".

وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات النقابية الاحتجاجية يهدف إلى توفير "بيئة تربوية لائقة لطلابنا ومعلمينا"، لافتا إلى أنه يأتي "بعد اعتصام اتحاد المعلمين لأيام في المكتب الاقليمي ببيروت".

وشهدت مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في لبنان، بداية الشهر الجاري اعتصامات "تحذيرية" في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية.

وتقدم "أونروا"، التي أسست في العام 1949، خدماتها لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجل لديها، في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً، ومناطق سكنية أخرى في البلاد.