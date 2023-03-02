القيادي الهندي: الأصوات الفاشية داخل الكنيست دليل على فشل المشروع الصهيوني

أكد رئيس الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، أن تصويت الكنيست "الإسرائيلي"، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بإنزال حكم الإعدام بأسرى فلسطينيين، دليل واضح على "الأزمات التي تتخبط فيها الحكومة الإسرائيلية".

واعتبر الهندي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر قرار الكنيست محاولة لتجاوز "المشاكل الداخلية للمجتمع الصهيوني" من خلال القضاء على الفلسطينيين.

وقال الهندي :"إن هذا القانون دليل واضح على وجود أصوات فاشية تقيس الأمور وفق مصالحها الشخصية والحزبية والفئوية ولا تعنيها مصالح إسرائيل كدولة".

وتابع أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سبق أن ارتكبا جرائم، مؤكدا أن التهديدات بتطبيق القانون “لا قيمة لها وستكون لها نتائج عكسية ضد العدو”.

ورأى الهندي، أن موافقة الكنيست على هذا المشروع رسالة موجهة للمطبعين العرب ودول الغرب الداعمة لإسرائيل بأن الأمر يتعلق بدولة عصابة”