الاحتلال يهدم منزلاً في إذنا غرب الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 2/3/2023، منزلاً في بلدة إذنا غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأفاد المواطن محمد حسن عواد، إن قوات الاحتلال، هدمت منزله الذي تقدر مساحته بـ120 مترا مربعا، بمنطقة جورة سالم في بلدة إذنا، ويأوي ثمانية أفراد.

وأضاف أن سلطات الاحتلال كانت قد سلمته إخطارا بهدم منزله قبل نحو شهرين، وحاول عبر محاكم الاحتلال وقف عملية الهدم، ودفع آلاف الشواقل في المحاكم لإلغاء قرار الهدم، إلا أن ذلك لم ينجح.

وقال رئيس بلدية إذنا جابر طميزي، إن الاحتلال كان قد أخطر بهدم 350 منزلا ومنشأة صناعية وزراعية في البلدة.

وأشار إلى أن الاحتلال صعد من عمليات الهدم، والإخطارات بوقف البناء، في البلدة، التي يقام على أراضيها جدار الفصل العنصري.