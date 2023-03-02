مقتل ضابط وإصابة عسكريين في اشتباكات خلال عملية تهريب مخدرات بمصر

أعلن الجيش المصري مقتل ضابط وإصابة آخر وجندي خلال عملية تهريب شحنة مخدرات كبيرة بجنوب سيناء.

وأفاد المتحدث العسكري المصري أن قوات حرس الحدود بجنوب سيناء نجحت في إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة، وذلك أثناء مرور إحدى الدوريات التي تقوم بتنفيذ مهام التمشيط لعدد من المحاور والطرق.

وأضاف أنه تم الاشتباه بإحدى العربات وخلال الاقتراب منها لفحصها تم إطلاق النيران تجاه الدورية مما أدى إلى التعامل معها مشيراً إلى أن الاشتباك أسفر عن مصرع أحد المهربين ومقتل ضابط وإصابة ضابط وجندي.

ولا تزال جهود القوات الأمنية المصرية تتواصل لتأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد والقضاء على عمليات التهريب.