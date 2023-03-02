ارتفاع حصيلة قتلى تصادم قطارين في اليونان إلى 38 شخصا

ارتفعت صباح اليوم الخميس 2/3/2023، حصيلة قتلى حادث تصادم القطارين شمالي اليونان إلى 38 شخصا.

وأفاد التلفزيون اليوناني الرسمي، أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 38 شخصا، مشيرا إلى تلقي 57 مصابا العلاج في المستشفيات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن مدير محطة السكك الحديدية المناوب اعترف بخطئه، مضيفا "ارتكبت خطأ وأرسلت قطار الركاب على نفس السكة التي تأتي منها القطار التجاري".

وأعلنت الحكومة اليونانية الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد حادث القطار الأكثر دموية في تاريخ البلاد.

وصباح الأربعاء لقي 36 شخصا (قبل ارتفاع الحصيلة) مصرعهم وأصيب عشرات آخرون، إثر حادث تصادم قطارين أحدهما للركاب وآخر للبضائع بمنطقة تيمبي شمال مدينة لاريسا.

وكان القطار في طريقه من العاصمة أثينا إلى مدينة ثيسالونيكي، وعلى متنه 250 راكبا، حسب تقارير إعلامية.