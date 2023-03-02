احتجاز زوجة نتنياهو في صالون تجميل لأكثر من 3 ساعات

كشفت مصادر عبرية اليوم الخميس 2/3/2023، أن متظاهرين احتجزوا سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في "تل أبيب" في صالون "تجميل"، لأكثر من 3 ساعات.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، أن قوات خاصة عملت الليلة الماضية على تخليص سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة في "تل أبيب"، من حصار المتظاهرين لها في صالون "تجميل".

وبحسب الهيئةـ، فإن المتظاهرون حاصروا نتنياهو لأكثر من 3 ساعات، بعد أن علموا بوجودها في الصالون، قبل أن يتدخل العشرات من جنود الاحتلال التي استعانت بمروحية كانت تحلق في الأجواء خلال إخلاء سارة من المكان.

وردد المتظاهرون شعارات منها "إسرائيل تحترق وسارة تصفف شعرها".