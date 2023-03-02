التعليم توضح.. هل تم تأجيل موعد امتحانات "التوجيهي" في فلسطين 2023

أصدرت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، صباح اليوم الخميس 2 مارس 2023، توضيحاً بشأن تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة في فلسطين 2023، في ظل الاضرابات التي يخوضها قطاع المعلمين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور: "لم يصدر أي قرار جديد بخصوص تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 7/6/2023".

وأضاف الخضور في تصريح صحفي، أنه لا تعديل على أجندة العام الدراسي حتى الآن".

ويخوض المعلمون في مدارس الضفة الغربية المحتلة، إضراباً بسبب ما يصفوه بتنصل الحكومة الفلسطينية في تلبية متطلباتهم أبرزها رفع أجورهم الشهرية.