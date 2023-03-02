الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح وفجر اليوم الخميس 2 مارس 2023، حملة مداهمات واعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وفي التفاصيل، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محسن حمامرة وعبد الرحيم شتيوي عقب اقتحام منزليهما في بلدة جبع جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمدالله صبيح عقب اقتحام منزله في بلدة الخضر.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سامي أبو غالية وحسام فرعون عقب اقتحام منزليهما في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، من اقتحامات واعتقال وقتل، وسط صمت وسكون تامين من المجتمعات العربية والدولية.