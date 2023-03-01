سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 2 مارس 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، حيث طرأت تغيرات جديدة على سعر الصرف في في الأسواق النقدية اللبنانية.

وأعلن مصرف لبنان رياض سلامة في بيان، انه "بناءً على المادتين ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، سيتدخل مصرف لبنان بائعًا الدولار الاميركي النقدي وشاريًا الليرة اللبنانية النقدية على سعر 70000 ل ل للدولار ابتداء من يوم غد الخميس الواقع فيه ٢ آذار ٢٠٢٣"، ولفت الى ان "مصرف لبنان سيلبي كامل الطلب الناتج عن بيع الليرة اللبنانية من قبل الشركات والافراد".

واعلن سلامة بانه "تقدم الطلبات عبر المصارف وتسجل عبر منصة Sayrafa وتسدد بغضون 3 ايام عمل، وتحدد السقوف للافراد بمبلغ مليار ليرة لبنانية شهريًا عن كل حساب في كل مصرف، وتحدد السقوف بـ10 مليارات لكل شركة في كل مصرف".

وأشار إلى أنه "لا يطبق هذا الإجراء على مستوردي المحروقات، ويحدد سعر منصة Sayrafa على 70000 ليرة للدولار، على ان تدفع معاشات وتعويضات القطاع العام لشهر شباط على سعر sayrafa في ١ آذار ٢٠٢٣، ٤٥،٤٠٠ لل للدولار".

وتابع "يعمل بهذا القرار إبتداءً من ٢ اذار ٢٠٢٣ ويستمر العمل به حتى اشعار آخر، وتتوقف المصارف عن شراء دولارات لزبائنها بسقف 300 دولار بالشهر لأشعار آخر".

ولفت الى انه |يستمر العمل بالتعميم 161 لمعاشات القطاع العام، كما يستمر مصرف لبنان بتسديد الدولارات النقدية التي باعها قبل هذا البيان والتي لم تسدد لحينه".