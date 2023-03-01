كم جاء سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 2-3-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالمصنعية ، ويخصص فريق موقع فلسطين اليوم الاخباري سلسلة مقالات عدة نضع فيها أسعار الذهب من مختلف البلدان العربية إذ أننا عملنا اليوم على شرح الجديد في تعاملات الفورية بالأسواق ويترتب على كل شخص الان هو المتابعة الكاملة للنهاية ، ونذكر بان الفريق يقوم يوميا وبالتحديد بعد منتصف الليل في نشر هذه الأسعار حتى يكون لدى كل شخص او مهتم في التعرف عليها .

كم سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 2-3-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

سعر عيار 24 وصل عند مستوى بيع 1,966 وشراء 1,989 ليرة .

سعر عيار 22 وصل عند مستوى بيع 1,802 وشراء 1,823 ليرة .

سعر عيار 21 وصل عند مستوى بيع 1,720 وشراء 1,740 ليرة .

سعر عيار 18 وصل عند مستوى بيع 1,474 وشراء 1,491 ليرة .

سعر عيار 14 وصل عند مستوى بيع 1,147 وشراء 1,160 ليرة .

سعر عيار 12 وصل عند مستوى بيع 983 وشراء 994 ليرة .

سعر الاونصة وصل عند مستوى بيع 61,134 وشراء 61,845 ليرة .

سعر الجنيه الذهب وصل عند مستوى بيع 13,760 وشراء 13,920 ليرة .

سعر الكيلو وصل عند مستوى بيع 1,965,714 وشراء 1,988,571 ليرة .





سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في مصر بالجنيه المصري على النحو التالي :

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 وصل عند مستوى 1,811 جنيه $59.13 دولار .

سعر الذهب عيار 22 وصل عند مستوى 1,660 جنيه $54.20 دولار .

اسعار الذهب عيار 21 وصل عند مستوى 1,585 جنيه $51.74 دولار .

اسعار الذهب عيار 18 وصل عند مستوى 1,358 جنيه $44.35 دولار .

سعر الذهب عيار 14 وصل عند مستوى 1,056 جنيه $34.49 دولار .

سعر الذهب عيار 12 وصل عند مستوى 905.53 جنيه $29.57 دولار .

سعر الذهب عيار 9 وصل عند مستوى 679.15 جنيه $22.17 دولار .

اسعار أوقية الذهب وصل عند مستوى 56,324 جنيه $1,839 دولار .

اسعار جنيه الذهب وصل عند مستوى 12,678 جنيه $413.93 دولار .

اسعار كيلو الذهب وصل عند مستوى 1,811,054 جنيه $59,132 دولار .

كم جاء سعر جرام الذهب النهارده في مصر اليوم الخميس 2-3-2023