سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس في سوريا 2 مارس 2023، والذي انخفض في معاملات اليوم في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، حيث وصلت إلى 7260 ليرة للشراء، مقابل 7330 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

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سعر اليورو مقابل الدولار اليوم الخميس في سوريا

ووصل سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية اليوم، 7721 ليرة للشراء، و 7800 ليرة للبيع.

سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركية اليوم الخميس في سوريا

وسجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 383 ليرة سورية عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 388 ليرة سورية.