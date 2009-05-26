البرغوثي: المصالحة الفلسطينية تحققت ولكن إسرائيل أفشلتها ..

فلسطين اليوم : رام الله

قال الدكتور مصطفى البرغوثي وزير الإعلام في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، :" إن المصالحة الفلسطينية تحققت في الحكومة المقالة لكن المسؤول عن إفشال الوحدة الوطنية هي إسرائيل والمجتمع الدولي كما حوصرت الديمقراطية من خلال سجن ثلثي المجلس التشريعي الفلسطيني".

وبيّن البرغوثي في تصريحاتٍ خاصة أن السبب الرئيسي للانهيار كان الحصار من قبل إسرائيل، فيما رأى أن السبب الرئيسي لعدم نجاح الحوار الفلسطيني يكمن في عدة نقاط، من أبرزها مواصلة الأوهام المستمرة وتغليب الحزبية على المصلحة العامة، التدخلات الخارجية التي لا أول لها ولا آخر.

وشدد على أن الوصول إلى الاتفاق يحتاج إلى نية صادقة من حركتي "فتح" و"حماس" بقبول مبدأ المشاركة، و القدرة على الصمود .