الخارجية الأميركية تعلّق على دعوة سموترتيش لمحو بلدة حوارة

أكدت الخارجية الأمريكية، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية "بغيضة وغير مسؤولة ومثيرة للاشمئزاز".

ودعا الناطق باسم الخارجية ، اليوم الأربعاء، برايس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين هناك إلى التنصل علنا من تصريحات وزير المالية.

بدوره، ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ بموقف "الخارجية الأميركية".

وأكد الشيخ إن دعوة الإرهابي سموتريتش إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود، هي دعوة إرهابية عنصرية يعلنها وزير إرهابي في حكومة الاحتلال، مؤكدا أن "هذا يتطلب من المنظمات الدوليه الحقوقية محاكمة هذا الإرهابي بتهمة الدعوة لارتكاب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".

وكان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد صرح اليوم، إنه "يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

وجاءت تصريحات سموتريتش، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر"، ردا على سؤال حول تسجيله "إعجاب" على تغريدة نشرها عضو الكنيست المتطرف تسفي فوغيل من حزب "قوة يهودية"، دعا فيها إلى إحراق بلدة حوارة، حيث رد سموتريتش بأنه وضع إعجابا على التغريدة لأنه يعتقد أنه يجب القيام بذلك.