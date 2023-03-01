هل ينجح نادي اتحاد جدة في إغراء ميسي للانضمام إلى صفوفه..!؟

ذكرت صحيفة اسبانية، اليوم الأربعاء، أن نادي اتحاد جدة تواصل مع المقربين من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف العميد في الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية، إن إدارة نادي اتحاد جدة تحاول جذب ميسي براتب سنوي قدره 94 مليون دولار.

واضافت أن نادي الاتحاد يريد إبرام صفقة قوية تعادل انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي، لتساعده على استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2009.

وحسب الصحيفة، فإن الشخصية البارزة في نادي اتحاد جدة منصور البلوي، يرغب أيضا في تعويض محاولة فاشلة لإقناع النجم البرازيلي رونالدو "الظاهرة"، بالانضمام للفريق السعودي، بعد رحيله عن ريال مدريد في عام 2007.