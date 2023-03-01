انتشال جثتين وإنقاذ 4 فلسطينيين جراء تعرضهم للغرق قبالة السواحل اليونانية

أفادت مصادر إعلامية، مساء اليوم الأربعاء، بانتشال جثتين وإنقاذ 4 فلسطينيين جراء تعرض قاربهم للغرق قبالة السواحل اليونانية.

وحسب المصادر ذاتها، فقد جرى الإعلان عن مفقود آخر كانوا على متن قارب تعرض للغرق قبالة السواحل اليونانية

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أكدت أنها تتابع باهتمام كبير حادث غرق قارب قبالة السواحل اليونانية يوم أمس الثلاثاء".

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية السفير أحمد الديك، إن المعلومات الأولية التي وصلت إلى سفارة دولة فلسطين لدى اليونان، تفيد بوجود مواطنين فلسطينيين كانوا على متن القارب.

وأشار إلى أن سفارة فلسطين تتابع هذه القضية المأساوية مع السلطات اليونانية المختصة، للحصول على المزيد من المعلومات الرسمية بشأنها.