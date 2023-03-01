هل يعرض مسلسل معاوية بن سفيان علىMBC  في رمضان 2023 - سبب التأجيل

هل يعرض مسلسل معاوية بن سفيان علىMBC في رمضان 2023 ، وبعد الضجة التي أحدثها هذا المسلسل التاريخي نظرًا لقصته يبحث مئات الآلاف من الأشخاص في دول المنطقة عبر الشبكة العنكبوتية عن سبب تأجيل مسلسل معاوية بن سفيان على ام بي سي ولقد سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي تتحدث عن هذا الموضوع ، إلى جانب ذلك قمنا في ارفاق ملخص بسيط عن القصة وابطاله الذي تم تصويره في تونس بمشاركة عدد من الفنانين من جنسيات عربية مختلفة .

تأجيل عرض مسلسل معاوية بن سفيان MBC في رمضان 2023

ونشير لكم ، إلى أن قناة ام بي سي MBC قررت منع عرض مسلسل معاوية بن سفيان في رمضان 2023 ، حيث أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية عبر بيان عن هذا الامر .

وجاء هذا القرار وفق البيان ، بعد ان تقدم العديد داخل العراق شكوى ضد هذا المسلسل للهيئة بسبب تتناوله موضوعات تاريخية جدلية .

قصة مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

وفي هذه المقدمة وضعنا لكم ملخص بسيط عن قصة مسلسل معاوية بن ابي سفيان الجديد في رمضان 2023 وهذه القصة تم تصويرها في دراما جميله في تونس في استديوهات أستوديوهات كارتاغو وبلغت ميزانيته الخمسة وسبعون مليون دولار ، وهو على النحو التالي: في إطار درامي تاريخي، يتناول المسلسل أحداث الفتنة الكبرى، وهي فترة ما بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان، مرورا بتولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم استشهاد علي وتولي الحسن، ثم تنازل الحسن وتولي معاوية، وتولي يزيد، وحتى استشهاد الحسين في كربلاء" ، وعن أسماء ابطاله فهم في السطور التالية.

ابطال مسلسل معاوية بن أبي سفيان 2023

ولقد شارك في مسلسل معاوية بن ابي سفيان العشرات من الفنانين وهم من جنسيات عربية مختلقة ، وهو يعد من اخراج المخرج طارق العريان ومن تأليف المؤلف الصحفي خالد صلاح ونشير لكم إلى أنه من بطولة كل من الفنان لجين إسماعيل وأسماء جلال وسهير بن عمارة وعائشة بن أحمد وجميلة الشيحي ووائل شرف "، وعن مواعيد عرضه فهو التالي.

مسلسل معاوية بن أبي سفيان القنوات الناقلة

وعلى قناة ام بي سي mbc الأولى سيتم عرض مسلسل معاوية بن ابي سفيان ، ولقد وضعنا لكم تردد هذه القناة بحيث يمكن لكم ضبطته بكل سهولة على الرسيفر حيث جاء على القمر الصناعي نايل سات، التردد: 11470 ومعدل الترميز :27500 والاستقطاب: عمودي V .

أما على القمر الثاني وهو عرب سات فقد جاء ، التردد:11270 ، معدل الترميز: 27500، الاستقطاب: عمودي .

وفي ختام المقالة التي تحدثنا فيها بشكل وافٍ عن تفاصيل بخصوص سبب تأجيل مسلسل معاوية بن أبي سفيان الجديد على قناة ام بي سي MBC في رمضان 2023 ، وضعنا لكم الأفكار التي عكف فريق الموقع على نشرها عن رمضان المقبل هنـــا .