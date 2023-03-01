تشكيل الكلاسيكو الاسباني في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 ، ومن المقرر ان تنطلق هذه المباراة يوم غد الخميس بالتحديد في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وسط حماسة شديدة من قبل الملايين من الأشخاص أي المتابعين للكرة الساحرة من مختلف جنسيات العالم من أجل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة التي تنظم على ملعب سنتياغو برنابيو ، وهي تذاع على قناة بي ان سبورت الرياضية المشفرة وأيضا على قناة SSC التي وضعنا لكم ترددهما في الأسفل وعن تشكيلة الفريقين فقد وضعها لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري على النحو التالي :

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023

وفي هذه الفقرة يمكن للجميع الآن التعرف على تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 وهي على النحو التالي :

أولا: وفي خط الهجوم فقد ضم كل من : ماركو أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من: إدواردو كامافينجا، توني كروس، فيدي فالفيردي.

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد ضم كل من: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، ناتشو.

رابعا: ويتولى في حراسة المرمى كل من: تيبو كورتوا.

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

وبعد أن تعرفتم على التشكيلة السابقة ، وضعنا لكم تشكيل فريق برشلونة أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك اسبانيا 2023 وهي على النحو التالي:

أولا: وفي خط الهجوم فقد ضم كل من: جافي – فيران توريس

ثانيا: وفي خط الوسط فقد ضم كل من: فرانك كيسي – سيرجيو بوسكيتس – فرينيكي دي يونج

ثالثا: وفي خط الدفاع فقد ضم كل من: جوردي ألبا – أندريس كريستنسين – إريك جارسيا – سيرجيو روبيرتو

رابعا: وفي حراسة المرمى: أندري تير شتيجين .

مونويرا مونتيرو حكمًا لكلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة الخميس المقبل pic.twitter.com/LiSYAiV9wI — ون تو | One Two (@OneTwoPlat) February 27, 2023

موعد مباراة برشلونة أمام ريال مدريد - كلاسيكو الاسباني

وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة مكرمة من يوم الخميس المقبل الموافق 2-3-2023 ، تنطلق مباراة الكلاسيكو الاسباني على ملعب سنتياغو برنابيو .

معلق مباراة برشلونة أمام ريال مدريد 2023

ويعلق على هذه مباراة ريال مدريد وبرشلونة الكلاسيكو الاسباني المعلق الرياضي فهد العتيبي .

قنوات الناقلة لمباراة الكلاسيكو الاسباني 2023

وعلى قناة 1 ssc الرياضية تعرض مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر ، ويمكن لكم الان الوصول إلى التردد عبر الضغط على هذا الرابط هنــــــــــــــا .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تشكيل الكلاسيكو الاسباني في نصف نهائي كأس مللك اسبانيا 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .