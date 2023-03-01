قوات الاحتلال تستولي على حسابات بنكية وسيارات أسرى مقدسيين

أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال قامت بالاستيلاء على الحسابات البنكية لأسيرين محررين من القدس ومركبتيهما، وكذلك حساب ومركبة والد أسير آخر في القدس المحتلة.

وحسب المصادر المقدسية، فقد استولت قوات الاحتلال على مركبة الأسير المقدسي المحرر محمد درباس من القدس وحجزت على أمواله البنكية.

وقالت إن قوات الاحتلال احتجزت مركبة الأسير المحرر أيوب نعمان عفانة على حاجز مزموريا بالقدس المحتلة، كما قامت بالحجز على حسابه البنكي.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على مركبة والد الأسير المقدسي بشار العبيدي، وأوقفت والدته وحققت معها ميدانيا عند حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الحساب البنكي الخاص بهم واستولت على الأموال الموجودة فيه قبل نحو أسبوع.

الجدير بالذكر، أن هذه الهجمة تأتي عقب قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.