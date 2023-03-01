الإعلان عن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة غداً في الكلاسيكو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:54 م
01 مارس 2023
الإعلان عن قائمة ريال مدريد أمام برشلونة غداً في الكلاسيكو
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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة برشلونة المقرر لها، غدا الخميس، في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت اختيارات أنشيلوتي، عودة الجناح البرازيلي رودريجو جويس.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة برشلونة غداً الخميس: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - لوبيز.

أما خط الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر.

وخط الوسط: كروس - مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - سيبايوس.

وخط الهجوم: هازارد - بنزيما - أسينسيو - فينيسيوس - رودريجو - ماريانو - ألفاور.

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