مهجة القدس تستنكر مصادقة الاحتلال على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين

قال الناطق الاعلامي لمؤسسة مهجة القدس، محمد الشقاقي إن مصادقة الهيئة العامة للكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية على قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين هي إمعان في قتل واجتثاث كل ما هو فلسطيني.

و طالب الشقاقي في تصريح له المؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالخروج عن حالة الصمت والضغط على الاحتلال الصهيوني بوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الاسرى والمعتقلين.

كما دعا الناطق باسم مهجة القدس الكل الفلسطيني لتشكيل استراتيجية موحدة للعمل على حماية أسرانا من الجرائم الانتهاكات المستمرة بحق أسرانا.