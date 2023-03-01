وزير الأوقاف: سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان 41 وقتاً في المسجد الإبراهيمي في الخليل

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية حاتم البكري، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت رفع الأذان 41 وقتاً في المسجد الإبراهيمي في الخليل، فيما شهدت باحات المسجد الأقصى المبارك 20 اقتحاما للمستوطنين، خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

وأشارت "الأوقاف" في تقريرها الشهري، اليوم الأربعاء، إلى أن الاحتلال يواصل سياسة الإبعاد عن المسجد الأقصى، حيث "جدد إبعاد الشيخ ناجح بكيرات، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات، ومواصلته سياسة التفتيش الممنهج على أبوابه".

وبين التقرير أنه بسبب منع الاحتلال أعمال الترميم والصيانة في المسجد الأقصى، تساقطت حجارة من الجهة الخارجية لمصلى قبة الصخرة، وتسربت مياه الأمطار إلى المصلى المرواني عبر ثقوب في سقفه، كما تواصل سلطات الاحتلال أعمال الحفريات أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه.

يشار إلى أنه في عام 1994 قُسّم المسجد الإبراهيمي إلى قسمين، أحدهما خاص بالمسلمين والآخر باليهود، إثر قيام مستوطن بقتل 29 مصليا أثناء تأديتهم صلاة الفجر في 25 شباط/فبراير من العام ذاته.

ويقع المسجد، الذي يُعتقد أنه بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ويسكنها نحو 400 مستوطن، يحرسهم قرابة 1500 جندي.