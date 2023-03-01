"داخلية غزة" تعلن أسماء المسافرين ليوم غدٍ الخميس(2مارس)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء1/3/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس (2 مارس).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي "إن أولوية السفر ستكون متاحة لكشف الحافلة الخامسة من كشف المسافرين رقم (2023/8) هنــــــا، وكشف الحافلة الخامسة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8) هنـــــــا"، مطالبة المسافرين بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، وضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما طالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة لضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وأكدت الداخلية على المسافرين ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مبينة أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.