وزير بحكومة الاحتلال يدعو لمحو قرية حوارة من الوجود

قال وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء: "أعتقد أنه يجب محو قرية حوارة من الوجود، و أن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا"، في إشارة إلى المستوطنين الذين هاجموا حوارة يوم الأحد الماضي، وأحرقوا عشرات البيوت ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين الفلسطينيين بجراح.

وجاءت أقوال سموتريتش خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر".

وصادقت المستشار القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، اليوم، على إجراء تحقيق ضد عضو الكنيست تسفي فوغيل، من حزب "عوتسما يهوديت"، بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله إن هجوم المستوطنين على حوارة هو "الردع الأقوى منذ السور الواقي" في إشارة إلى اجتياح الجيش الإسرائيلي للضفة الغربية، في العام 2002، وأنه يريد أن يرى "حوارة محترقة ومغلقة".

وقال فوغيل في مقابلة إذاعية أنه يجب التوقف عن استخدام كلمة "تناسبية".

وأضاف: "علينا التوقف عن عدم الرغبة بتنفيذ عقاب جماعي (ضد الفلسطينيين) لمجرد أن هذا ليس ملائما لأنواع من المحاكم، وأنا أزيل القفازات. وإذا استمرينا بوضع القفازات فلن نحصل على ردع، وإذا توقفنا عن الاستيطان فلن نحقق سيادة".