الاحتلال يُعد قوة مستعربين خاصة لمواجهة المقدسيين في رمضان

ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن قائد ما يسمى "حرس الحدود" أمير كوهين، أمر بتجهيز قوة احتياطية تتبع لقوة المستعربين الخاصة وتعمل معها في حال تصاعدت الأوضاع الميدانية خلال شهر رمضان المبارك، و"عيد الفصح اليهودي"، في القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة ، فإن قرار تجنيد هذه القوة جاء لأول مرة بفعل حالة التوتر الأمني القائم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرةً إلى أن مهامها ستتركز في القدس.

وقال مسؤول في شرطة الاحتلال، إن "مهمة القوة الاحتياطية ستتركز على التصدي لأحداث العنف في القدس ومحيطها خلال شهر رمضان، وسيتغلغلون في الميدان وسط السكان لإحباط أي هجمات أو أي مواجهات".