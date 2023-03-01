مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام في قرية كيسان قرب بيت لحم

أقدم مستوطنون، ظهر اليوم الأربعاء، على مهاجمة رعاة أغنام والاعتداء على أحدهم بالضرب في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية و شهود عيان، فإن مجموعة من المستوطنين هاجموا رعاة الأغنام أثناء رعيهم لأغنامهم في منطقة "واد الغار" القريبة من مستوطنة "إيبي هناحل" المقامة على أراضي المواطنين، ورشقوهم بالحجارة وأطلقوا صوبهم قنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إجهاض بعض رؤوس الأغنام.

و بحسب المصادر، فإن المستوطنين اعتدَوا بالضرب على الراعي مسلم حسين إبراهيم (30 عاما).

يشار إلى أن الاحتلال ومستوطنيه يلاحقون رعاة الأغنام منذ فترة ويعتدون عليهم، ويحتجزونهم مع أغنامهم، ويفرضون عليهم غرامات مالية.