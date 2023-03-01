بالفيديو 3 إصابات..الاحتلال يُحاصر منزلًا في مخيم عقبة جبر بأريحا ويعتقل أحد مُصاباً

أصيب 3 مواطنين إحداها بجروح خطيرة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بعدما اقتحمت ظهر اليوم الأربعاء 1/3/2023، قرية عقبة جبر بمدينة أريحا في الضفة المحتلة.

وبيّنت جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني، أنطواقمها تعاملت مع 3 إصابات حتى الآن، إحداها خطيرة في البطن، جراء اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا.

وأشارت إلى أن الاحتلال يعيق وصول سيارة الاسعاف إلى المخيم.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية اقتحمت القرية وحاصرت منزلاً، أدى إلى اندلاع اشتباكات مسلحة، وإصابة 3 مواطنين بجروح مختلفة، بينما أعتقلت أحد المصابين.

وقال شهود عيان: "ما جرى أن مجموعة من المستعربين اقتحموا مخيم عقبه جبر بمركبات بلوحات الفلسطينية تلاها اقتحام جيبات عسكرية المخيم ومحاصرة منزل".

وأضاف الشهود: "بعد محاصرة المنزل طالبت قوات الاحتلال من فيه بتسليم نفسه، وخلال العملية قام الجنود بإطلاق النار على شاب على دراجة طالبوه وأصابوه في ظهره، إذ حاولت بعض النسوة سحبه إلى المنازل لمنع اعتقاله ولكن جنود الاحتلال قاموا باعتقاله خلال تقديم العلاج له من قبل الاسعاف الفلسطيني".

وأفادت مصادر صحفية، بأن جيش الاحتلال أطلق صاروخ أنيرجا على المنزل المُحاصر في عقبة جبر بأريحا، ومنع طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الدخول إلى المنطقة لنقل عدد من الإصابات في المكان.

يتبع..