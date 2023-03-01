توتر وغليان في سجن النقب: هجوم قوات كبيرة وضرب الأسرى وحرق غرفهم

سادت حالة من التوتر والغليان اليوم الأربعاء 1/3/2023، سجني النقب الصحراوي ونفحة.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى، أن توتر وغليان يسود سجن النقب فيما استدعت إدارة السجون قوات احتياط، حيث اعتدت وحدات القمع على أقسام سجن النقب واستخدمت الضرب، فيما ردَ الأسرى بحرق غرف في قلعة ج في السجن.

فيما أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن قوات القمع اقتحتم قسم 14 في سجن نفحة واقتادت أمير أسرى الجهاد الإسلامي الأسير القائد سمير الطوباسي إلى جهة مجهولة.

يذكر أن الأسير الطوباسي(41 عامًا) من جنين، معتقل منذ 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد.