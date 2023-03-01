الذكرى الـ21 لاستشهاد الشقيقين إياد وياسر السايس

إنهم الشهداء، فوارس فلسطين، يولدون في أجمل الأزمنة والأمكنة، يعطرون البلاد بروحهم وريحانهم، ويسيرون في صفوف الجهاد، قافلة من العاشقين لا تنتهي، ويرتقون شهداء على طريق القدس.

كان مخيم جنين على موعد مع توأم الجهاد والشهادة: إياد حسن السايس في 1 يناير 1981م، وياسر حسن السايس في 3 يناير 1974م، لعائلة مجاهدة ربتهم على حب الجهاد والمقاومة وقدمت أبناءها شهداء على طريق القدس، وعانت مرارة وقسوة التهجير القسري، حيث تنحدر عائلته من قرية زرعين" واستقر بها المقام عقب النكبة بمخيم جنين شمال الضفة الغربية.

انتمى الشقيقان إياد وياسر إلى صفوف حركة الجهاد الإسلامي مطلع انتفاضة الأقصى المباركة عام 2000م، وشاركا مع إخوانهم في المواجهات مع قوات الاحتلال التي كانت تقتحم مخيم جنين.

فجر يوم الجمعة الأول من مارس عام 2002م، اقتحم جيش الاحتلال مخيم جنين، وانتشرت القناصة على أسطح المنازل، ودارت مواجهات عنيفة، حيث أصيب ياسر برصاصة قاتلة وحاول إياد إنقاذ شقيقه ليطلق عليه قناص رصاص غدره وارتقى الشقيقان وتعانقت أرواحهم نحو علياء المجد والخلود.