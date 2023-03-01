تحميل سورة البقرة كاملة mp3 بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد- سورة البقرة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد قراءة مباشرة، يعتبر القارئ الراحل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أشهر وأروع الأصوات التي تقرأ القرآن الكريم بالقراءات العشر، حيث يحظى صوته بقاعدة جماهيرية كبيرة وممتدة على مستوى الدول العربية والإسلامية، لذا يلجأ الملايين من المسلمين إلى الاستماع لآيات وسور القرآن الكريم mp3 بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لشدة جمال صوته وتلاوته للآيات.

سورة البقرة عبد الباسط عبد الصمد

سورة البقرة عبد الباسط عبد الصمد، هناك الملايين من المسلمين يفضلون الاستماع إلى سور القرآن الكريم بصوت القارئ المميز الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد، لذا سينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سورة البقرة بصوت القار الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، لما يحمله صوته من جمال وروعة وتلاوة رائعة وجميلة، على الرغم من وفاته منذ سنوات طويلة إلا إن ارثه لا يزال حاضرا حتى اليوم.

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تنزيل سورة البقرة بصوت عبد الباسط عبد الصمد

تنزيل سورة البقرة بصوت عبد الباسط عبد الصمد، معظم المسلمين يتلون سورة البقرة أو يستمعون إلى آياتها في المنزل لما تحمله من فضل عظيم، لذا كما إنها تحصن البيوت وتبعد الشرور والأسحار والحسد، لذا الاستماع لها في البيت وتلاوة آياتها مهم جدا لكل شخص، ومع ذلك فإن المسلمين يحبذون الاستماع لها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصوته الجميل وتلاوته الرائعة والمميزة.

استماع سورة البقرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد

استماع سورة البقرة بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، سورة البقرة تعد أكبر سورة في القرآن الكريم، حيث تبلغ آياتها 286 آية، وعلى الرغم من طول السورة وكثرة عدد آياتها إلا إن هناك الملايين من المسلمين يتلونها بشكل يومي ومتكرر لحصد الحسنات والثواب والأجر العظيم، إضافة إلى ابعاد الحسد والسحر والشر والحزن داخل البيوت بين الأسرة الواحدة، إضافة إلى جلب الرزق للأسرة.