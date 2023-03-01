حالة الطقس في غزة شهر مارس 2023- هل يوجد منخفض جوي في فلسطين في شهر 3؟ مع ارتفاع درجات الحرارة في فلسطين لليوم الثاني على التوالي ودخولنا رسميا في شهر مارس 2023 وهو شهر الربيع، يبدأ الفلسطينيون بالسؤال عن حالة الطقس في فلسطين خلال الأسبوع المقبل، وهل يوجد منخفضات جوية قادمة؟ أم هناك مرتفع جوي قادم يضرب فلسطين خلال الأيام القليلة المقبلة، وهل انتهى الشتاء فعليا، أم لا تزال هناك فرصة لسقوط الأمطار من جديد خلال شهر مارس الجاري، سنوافيكم بالإجابات حول تلك الأسئلة وفق الأرصاد الجوية وعدد من الراصدين الجوي.

هل يوجد منخفض جوي خلال الأسبوع القادم؟

هل يوجد منخفض جوي خلال الأسبوع القادم؟ تشهد الأجواء الفلسطينية ارتفاع ملموس على درجات الحرارة منذ يوم أسم وقد تستمر وفق الأرصاد الجوية حتى يوم السبت المقبل، كما يمكن أن يضرب مرتفع جوي محمل بالغبار والأتربة الأراضي الفلسطينية بداية الأسبوع المقبل، ويستمر لمدة 24 ساعة، وبعد ذلك تتغير درجات الحرارة بشكل عكسي، وتنخفض درجات الحرارة، لذا يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، حالة الطقس في فلسطين خلال الأسبوع القادم.

تفاصيل المنخفض الجوي على فلسطين الأسبوع القادم

تفاصيل المنخفض الجوي على فلسطين الأسبوع القادم، وفق الراصد الجوي الشهير ليث العلامي، فإن بعد الارتفاع على درجات الحرارة منذ أيام واشتدت منذ يوم أمس، فإن البلد ستشهد مرتفع جوي مطلع الأسبوع المقبل يستمر ليوم واحد فقط أو أقل من ذلك، ثم بعد ذلك تهب كتلة هوائية باردة على الأجواء الفلسطينية يكون تأثيرها متواضع ليس كالمنخفضات التي تأثرت بها فلسطين خلال الأشهر الماضية.

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الأرصاد الجوية الفلسطينية لـ 10 أيام قادمة

الأرصاد الجوية الفلسطينية لـ 10 أيام قادمة، سنضيف للمتابعين نشرة الأرصاد الجوية الفلسطينية بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة 10 أيام قادمة، حتى يتعرف الجمهور الفلسطيني على حالة الطقس في فلسطين لعشرة أيام مقبلة، حتى يتجهز للمنخفضات والمرتفعات الجوية التي يمكن أن تضرب البلاد نتيجة تغير الحالة الجوية وتقلبها من حرارة إلى برودة، خاصة وأن فصل الشتاء لم ينتهي بعد، للاطلاع على تفاصيل الحالة الجوية الفلسطينية لـ 10 أيام قادمة اضغط هنا.