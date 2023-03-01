يشملها إرباك ليلي.. الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم الـ 16 على التوالي

يواصل الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس 1 مارس 2023، خطواتهم الاحتجاجية لليوم السادس على التوالي لمواجهة الانتهاكات والإجراءات القمعية من إدارة السجون بحقهم.

وقال إعلام الأسرى: "إن الأسرى في سجون الاحتلال يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم السادس عشر على التوالي، يشملها اليوم إرباك ليلي في تمام الساعة 10 مساءً، وذلك ضمن البرنامج النضالي المتصاعد، لمواجهة الإجراءات القمعية بحقهم".

ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال لانتهاكات خطيرة تهدد حياتهم، تتمثل في الاعتداء المتكرر عليهم من إدارة السجون وعدم تقديم العلاج اللازم للمرضى، وعزل الأسرى والأسيرات.