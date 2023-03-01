قتلى وإصابات بتصادم قطارين في اليونان

لقي نحو 16 شخصاً مصرعهم، وإصابة 85 شخصاً، آخرين، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، إثر اصطدام قطاري ركاب وبضائع في بلدية تيمبي اليونانية.

وأفاد المتحدث باسم خدمة الإطفاء اليونانية، فاسيليس فارتاكويانيس، بأن الحادث وقع قرب منتصف الليل في محطة إيفانجيليموس بالقرب من مدينة لاريسا، على بعد أكثر من 200 كيلومتر (124 ميلا) شمال غرب أثينا، في ظل ظروف غير معروفة وتسبب الاصطدام في نشوب حريق؛ وخروج ثلاث عربات قطار عن مسارها.

وكان قطار الركاب المسافرين من العاصمة أثينا إلى سالونيك يقل 350 شخصا.

وقال فارتاكويانيس: "حتى الآن، توفي 16 شخصاً، وأصيب 85 شخصا"، مشيراً إلى إرسال 40 سيارة إطفاء و30 سيارة إسعاف إلى الموقع.

وأضاف: يتم نقل الجرحى إلى المستشفيات في لاريسا وكاتيريني، متابعاً أن المستشفيات العسكرية في أثينا وسالونيك وضعت في حالة تأهب لاستقبال الجرحى.