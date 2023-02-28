سعر الذهب اليوم في السعودية الأربعاء 1/3/2023.. هبوط متواصل

انخفضت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال تعاملات الأربعاء 1/3/2023، تزامناً مع تراجع "النفيس" عالمياً، حيث ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

سعر الذهب اليوم في السعودية

وفقد المعدن الأصفر نحو 6% حتى الآن في فبراير/ شباط الجاري، مسجلاً تراجعاً حاداً عما كان عليه في وقت سابق من هذا الشهر عندما سجل أعلى مستوياته منذ أبريل/ نيسان 2022.

وتتوقع الأسواق أن يصل سعر الفائدة المستهدف من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى ذروته عند 5.415% في سبتمبر/ أيلول.

كم سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء؟

انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 218.59 ريال (58.25 دولار)، مقابل 218.73 ريال (58.28 دولار)، أمس الإثنين، بحسب منصة "gold-price-today.com".

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وتراجع سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية 163.95 ريال (43.69 دولار)، مقابل 164.05 ريال (43.71 دولار) بنهاية تداولات أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

وهبط سعر الذهب في السعودية غرام عيار 21 اليوم الأربعاء 1/3/2023 ليسجل 191.27 ريال (50.97 دولار)، مقابل 191.40 ريال (50.99 دولار) أمس الإثنين.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 1530 ريالاً (407.77 دولار)، مقابل 1531 ريالاً (407.95 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.

تحركات أسعار الذهب عالميا

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متجهة صوب أكبر خسارة شهرية لها منذ يونيو/ حزيران 2021 مع تراجع جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا في ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة قريبا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1811.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى له في شهرين أمس الإثنين.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1817.30 دولار للأوقية.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 0.2% إلى 20.58 دولار للأوقية في طريقها لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر/ أيلول 2020.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 939.33 دولار وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1432.84 دولار للأوقية. ومن المنتظر أن يسجل المعدنان انخفاضا شهريا في الأسعار.