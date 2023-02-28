الأحمد: عباس أمر الأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال ومستوطنيه حال استمروا باقتحاماتهم لنابلس

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد، مساء اليوم الثلاثاء 28/2/2023، أن رئيس السلطة محمود عباس أعطى أوامر للأجهزة الأمنية بالتصدي لجيش الاحتلال والمستوطنين حال استمروا باقتحاماتهم لنابلس بالضفة المحتلة.

ويشن قطعان المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اقتحامات يومية لمدينة نابلس، كان آخرها أول أمس، بعد أن اقتحموا بلدة حوارة وعاثوا فيها فساداً فأحرقوا ودمروا المئات من السيارات ومنازل المواطنين.

وجاء الاقتحام صبيحة اجتماع العقبة الذي ضم وفد فلسطيني و"إسرائيلي" ومصري وأردني برعاية أمريكية، ورفضه الكل الفلسطيني، كونه محاولة للقضاء على المقاومة وسلاحها في الضفة.