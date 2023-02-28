مقاومون يطلقون النار تجاه مركبة مستوطنين قرب بيت أمر شمال الخليل

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:20 م
28 فبراير 2023
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 مقاومون يطلقون النار تجاه مركبة مستوطنين قرب بيت أمر شمال الخليل

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