نقل الرئيس السوداني السابق عمر البشير بحالة خطيرة للعناية المركزة

قالت مصادر سودانية، أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير نقل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات السودانية وحالته الصحية خطيرة، الأمر الذي دفع أسرته إلى تقديم طلب لزيارته وافقت المحكمة عليه، نظرا لوضعه الصحي.

وانتهى حكم البشير للسودان عقب ثورة شعبية في 11 أبريل 2019.

ويقبع الرئيس السوداني السابق في مستشفى علياء العسكري بمدينة أم درمان منذ أشهر في ظل معاناته الصحية قبل نقله من سجن كوبر بضواحي العاصمة الخرطوم الذي يقبع فيه منذ العام 2019 بعد أن قامت المحكمة بإدانة بالفساد وقضت بسجنه أزيد من عامين بالإضافة إلى مصادرة أموال كانت بمقر إقامته في الخرطوم.

كما جرت محاكمة الرئيس السوادني السابق مع مسؤولين في نظامه السابق في عدة قضايا من أبرزها قضية الانقلاب على السلطة الذي نفذه في العام 1989.