اتحاد المقاولين يدعو للإضراب عن العمل في مشاريع "الأونروا"

دعاء اتحاد المقاولين أعضاءه، مساء اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، إلى الإضرال ليومين عن العمل في مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

نص دعوة اتحاد المقاولين كاملة كما وصلت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":-

دعوة للتغطية الاعلامية

الأخوة المقاولين العاملين مع وكالة الغوث (UNRWA) نذكركم بالأضراب التام عن العمل في كافة المشاريع الحالية لمدة يومين تبدأ من صباح يوم غداً الأربعاء وحتى نهاية يوم الخميس الموافق 01/03/2023 & 02/03/2023 وذلك حسب الاعلان الصادر عن مجلس الادارة الخاص بالخطوات التصعيدية وعليه نتمنى الالتزام التام ومن يخالف تحت طائلة المسئولية.

*للتغطية الاعلامية والتصوير والاتصال بإدارة المشاريع المعطلة يرجى التواصل مع

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