سبب إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى- من هي سارة محمد؟ من هو خطيب سارة محمد؟ ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إصابة البلوجر المصرية الشهير سارة محمد بالعمى وهو ما دفع جمهورها العريض الكبير بالبحث عن سبب إصابتها بالعمى، حيث كثرت الروايات عن تلك الحادثة التي أدت إلى شعور متابعيها بالأسف وبدأوا يدعون لها بالشفاء التام، لا سيما بعد الحديث عن ان خطيبها انفصل عنها وتركبها بعد ان فقدت بصرها بشكل رسمي.

سبب إصابة البلوجر سارة محمد بفقدان البصر تفاصيل جديدة

سبب إصابة البلوجر سارة محمد بفقدان البصر تفاصيل جديدة، تصدر خبر إًصابة البلوجر الشهيرة سارة محمد مواقع التواصل الاجتماعي، والسوشيال ميديا، لذلك بدأ الحديث يزيد عن سبب إصابة البلوجر سارة محمد بالعمى، حيث أظهرت صورا لها وهي تمكث على سرير المرضى في إحدى المشافي التي توجهت إليها، وسوف يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، التفاصيل والقصة الكاملة عن إصابة سارة محمد بالعمى، كما سنرفق لكم صورا لها وهي تمكث في المستشفى بعد أن تم اجراء عدة عمليات لها.

ربنا يشفيها ويعافيها

سارة ، عصابة هجمت على عربية خطيبها وضربوا خرطوش

عين اتعمت والتانية ٧٠% وطلق خرطوش فى كل الجمجمة

بعدين خطيبها سابها ، نتيجة ان اهلها ضغطوا عليه عشان يكتب الكتاب بعد الحادثة ، فرفض مع الاسف وسابها

ياريت نقف معاها ولو معنويا

اللى حصل لها#سارة_محمد pic.twitter.com/l9nY6cxibH — it's me..! (@DCeutic) February 27, 2023

ما قصة سارة محمد التي فقدت بصرها؟

ما قصة سارة محمد التي فقدت بصرها؟ ووفق الأنباء التي تداولت عن سبب فقدان البلوجر سارة محمد لبصرها، حيث تبين أن الفتاة العشرينية تعرضت إلى حادث سير مروع أدى إلى فقدانها لبصرها وإصابتها بالعمى، وفي التفاصيل عن الحادث المروع، فإنه الحادث الأليم وق خلال عودة البلوجر سارة محمد مع خطيبها إلى المنزل، في تمام الساعة 10 من مساء يوم الخميس الماضي، حيث تم نقلها رفقة خطيبها إلى المشفى ليتبين أنها أصيبت إصابة حادة أدت إلى تجمع دموي ونزيف أدى إلى فقدانها للبصر وإصابتها بالعمى.

بلوجر أسمها سارة محمد ، تعرضت محاولة سرقة علي الطريق الصحراوي بمصر من بلطجية واطلقوا النار عليها هي وخطيبها، أصيبت بنزيف وفقدان البصر، نتيجة تدمر أنسجة العين !



واضح انها مجروحة من خطيبها الي ما وصل للمستشفى ليطمئن عليها، يبدو أن جرح القلب اقسى من جروح البدن!



احسنوا الإختيار . pic.twitter.com/fe0FkUVIqh — أحمد (@ahmed22448800) February 28, 2023

الطفلة هذي بلوڤر مصرية #سارة_محمد فمة شكون تعرضلهم مع خطيبها بالســلاح و الكرتووش بش يفك الكرهبة تنطر ڤزاز في عينيها سببلها عمى كلي لي غريب في الموضوع خطيبها ماصارلو شي كدمات خفيفة ومن نهار الحادثة جاها مرة وبعد اختفى وبطل منها من غير سبب😢💔 المغزى:الرجال والزمان مافيهمش امان pic.twitter.com/Xjg1yEg2V4 — Yağızian souma somsom (@souma1919somsom) February 28, 2023

من هو خطيب البلوجر سارة محمد انستقرام

من هو خطيب البلوجر سارة محمد انستقرام، يهتم الجمهور في البحث عن السيرة الذاتية لخطيب البلوجر سارة محمد التي يتابعها أكثر من مائة ألف شخص من جميع البلدان العربية، حيث أصيب معها لكن إصابته كانت أقل حدة من إصابتها وحالته تحسنت كثيراً، لكن الأحاديث تدور على أنه تركها بعد أن أُصيبت بالعمى ولم يعد يريد الزواج منها، وهو ما دفع عائلته بالرد ونفي الأخبار المتداولة.