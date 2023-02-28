مشاهدة مباراة الأهلي ضد الداخلية بث مباشر

يستضيف نادي الأهلي نظيره الداخلية على استاد السلام، في إطار منافسات الجولة 20 من الدوري المصري الممتاز 2022/2023.

وتنطلق صافر بداية مباراة الاهلي والداخلية اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت جرينتش.

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وتعد مواجهة الاهلي لفريق الداخلية هو الظهور الثاني له في المسابقة بعد فترة غياب طويلة لارتباطه بالمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ لعب امام اسوان في الجولة الماضية يوم 21 فبراير، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-0.

وأُسند بث مباشر الأهلي ضد الداخلية على قناة أون تايم سبورتس ON Time Sports 1 HD، بينما أُسند التعليق على المباراة للمعلق الشهير محمد الكواليني.