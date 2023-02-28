محدث 2023_ ضبط تردد قناة دي إم سي دراما drama dmc على نايل سات HD

ضبط تردد قناة دي إم سي دراما drama dmc الجديد HD 2023 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهوت بيرد ، ويعكف فريق فلسطين اليوم الاخباري في هذه المقالة على وضع التردد الجديد لهذه القناة التي يتابعها الملايين من الأشخاص في جمهورية مصر العربية وباقي الدول المجاورة حيث رصدنا كم هائل من عمليات البحث الالكترونية من أجل الوصول إلى تردد قناة دي إم سي دراما drama dmc التي تبث مسلسلات وافلام وبرامج في غاية الروعة والجمال وزادت عمليات البحث عليها مؤخرا لا سيما مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك .

ونؤكد لكم إلى أنكم سوف تحصلون على تردد قناة دي إم سي dmc دراما الجديد HD 2023 بمجرد متابعة القراءة كاملة ، حيث وضعنا لكم في هذه السطور ابرز خطوات ضبط الإشارة على شاشات التلفاز من أجل الاستمتاع في المشاهدة من الأفلام والمسلسلات التي تعرضها والتفاصيل فهي على النحو التالي: .

تردد قناة دي إم سي dmc دراما الجديد HD 2023

تتميز قناة دي إم سي بتقدم مجموعة متميزة من البرامج وخصوصًا برامج الأسرة، ولذلك يتزايد البحث عن تردد dmc2022الجديد، الأمر الذي دفع فريق الموقع لتخصص هذه المقالة لوضع تردد قناة dmc دراما الجديد 2023 نايل سات و تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 نايل سات، خاصة بعد رصد عمليات بحث كبيرة على التردد خلال الأيام الماضية من قبل الجمهور العربي وخاصة المصري.

تردد قناة dmc drama الجديد نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12092.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

- الجودة: HD.

تردد قناة دي إم سي دراما الجديد 2023 dmc drama

التردد: 11449.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز:27500

برامج قناة ام دي سي dmc

أولاً : برنامج باب رزق : يقدمه الإعلامي يسري الفخراني ويعرض يوم الخميس الساعة 8 مساء.

ثانيًا : قعدة رجالة الموسم الثاني : يقدمه ( كريم فهمي – أحمد فهمي – باسل خياط ) يعرض يوم الخميس الساعة 9 مساء.

ثالثًا: برنامج أتوبيس السعادة : يقدمه الإعلامي أحمد يونس ويعرض يوم الأحد الساعة 11 مساء.

رابعًا: مساء dmc : يقدمه ( رامي رضوان – إيمان الحصري ) يعرض يومياً الساعة 10 مساء.

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحديث تردد قناة dmc دراما الجديد 2023HD على نايل سات وعرب سات نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .