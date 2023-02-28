خلال أيام.. مصر تبدأ تطبيق منظومة كارت الخبز

تستعد الحكومة المصرية خلال أيام، لبيع الخبز المدعم للمواطنين غير المستحقين للدعم بسعر التكلفة من خلال كارت الخبز الذكي.

وأفصح وزير التموين التجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، أنه يجري حاليا إنهاء الاختبارات الكاملة لتأمين نظام صرف رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية عن طريق كارت ذكي، فيما لم يتم حتى الآن الاستقرار على سعر رغيف الخبز ضمن المنظومة الجديدة.

وقال المصيلحي في تصريحات صحفية: "إن سعر الرغيف سيكون بسعر التكلفة فقط، دون أي زيادات ـ مؤكداً أن أعمال الاختبارات للنظام في مراحلها النهائية خلال الأسبوع الحالي .

وكانت قد اعتمدت وزارة التموين المصرية خطة منذ بداية العام لإتاحة الخبز المدعم للبيع بسعر التكلفة للمواطنين غير المسجلين في بطاقات التموين بهدف توفير الخبز للمواطنين ووقف استغلال بعض المخابز .

ويبلغ عدد المواطنين في مصر نحو 107 ملايين نسمة منهم 72 مليون مواطن يستفيدون من الخبز المدعم عبر بطاقات التموين البالغ عددها نحو 23 مليون بطاقة تموينية .

ويُشار إلى أنه تنتج المخابز في مصر حالياً 275 مليون رغيف خبز يوميًا، فيما تنتج المخابز السياحية 30 مليون رغيف ليصل إجمالي الإنتاج اليومي نحو 300 مليون رغيف، وتبلغ التكلفة الفعلية حاليا لرغيف الخبز بين 80 قرشا و90 قرشا.