"داخلية غزة" تنشر كشوفات المسافرين ليوم غدٍ الأربعاء (1 مارس)

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء28/2/2023م، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (1 مارس).

وقالت الوزارة في تصريح صحفي :" إن أولوية السفر ليوم غدٍ الأربعاء ستكون لكشف الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/8) هنـــــا، بالإضافة لكشف الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/8)هنــــــا، داعية بضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

كما دعت كل مسافر لضرورة التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبروإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالإضافة لإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

وطالبت الوزارة المسافرين بضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، مؤكدة أنها لن تسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.