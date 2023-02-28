تشكيلة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري اليوم ، يواجه الأهلي المصري مساء اليوم الثلاثاء 28/2/2023م، غريمه لحساب الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز الداخلية على أرضية ملعب استاد السلام في مرحلة إياب البطولة المصري للعام الجاري 2023 وعينه على مواصلة صدارة الدوري المصري الذي يحتل ترتيبه بـ40 نقطة.

تشكيلة الأهلي ضد الداخلية في الدوري المصري اليوم

وقبل مباراة الأهلي والداخلية وبشكل دائم يكون هناك عمليات بحث مكثفة من قبل الجمهور المصري العاشق للنادي الأهلي عن تشكيلة مباراة الأهلي المتوقعة أمام الداخلية في الدوري المصري الممتاز 2023، اليوم الثلاثاء.

تشكيلة الأهلي ضد الداخلية

ومباراة الأهلي والداخلية في الدوري ستقام على أرضية ملعب السلام في مصر، عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والعاصمة القطرية الدوحة.

وستعرض مباراة الأهلي والداخلية في الدوري عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المصرية تحديداً قناة ON Time Sports 1 HDبتعليق :محمد الكواليني





تشكيلة الأهلي أمام الداخلية

وحول تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الداخلية في الدوري المصري اليوم الثلاثاء، فقد جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي ومروان عطية وأفشة

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد شريف

تشيكل الأهلي المتوقع ضد الداخلية

أما تشكيلة الداخلية المتوقعة أمام الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، فقد جاءت على النحو التالي:

حارس المرمى: محمد مجدي.

وفي خط الدفاع: عبد العزيز السيد – محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – محمود طلعت.

وأما في خط الوسط: كليتشي شيميزين – كريم يحيى – أحمد عادل عبد الرسول – علي الزهدي.

وفي قلب الهجوم: سمير فكري – مصطفى فعادل

تشكيلة الداخلية أمام الأهلي